Správa vyplatila na příspěvku OSVČ a malým firmám 7,1 miliardy

Týká se to osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých společností s ručením omezeným i osob pracujících na dohodu o provedení práce nebo činností zasažených novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Vyplývá to z informací, které finanční správa zveřejnila na twitteru. Žádosti začala zpracovávat a vyplácet 16. listopadu.

Nově mohou od konce února o příspěvek, a to zpětně, žádat také podnikatelé v úpadku, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a pěstouni s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince, páté od 25. prosince do 23. ledna a šesté od 24. ledna do 15. února. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa zpracovala přes milion žádostí od OSVČ, společníků malých firem a pracovníků na dohodu a vyplatila zhruba 22 miliard korun.

Zároveň správa začala počátkem března přijímat žádosti o nový příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Příspěvek byl zvýšen z 500 korun novým zákonem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně. Bonus již nově není navázaný na nouzový stav a podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Žádost je možné podat zpětně od 1. února. Správa zároveň upozornila na to, že kvůli odlišným podmínkám v novém zákoně začne příspěvek vyplácet nejdříve od poloviny března.