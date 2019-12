Tendr na sociální dávky? Ministerstvo má čtyři možná řešení, všechna jsou risk

Antimonopolní úřad prozatím zakázal smlouvu uzavřít. "Připravujeme otevřené výběrové řízení na provoz stávajících aplikací. Jeho vyhlášení předpokládáme v březnu příštího roku," odpověděla mluvčí na dotaz, jak ministerstvo zajistí vyplácení dávek od roku 2021.

Systém dávek je součástí resortního informačního systému, který měl podle původních plánů fungovat od roku 2017 a podle nového harmonogramu má být v provozu právě od roku 2021. Kvůli průtahům v přípravách muselo ministerstvo už dvakrát prodlužovat o dva roky smlouvu na nynější systém s firmou OKSystem. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun. Kontrakt vyprší začátkem roku 2021.

"Máme čtyři možná řešení, všechna mají určitá rizika. Poctivě vyhodnocujeme všechny čtyři cesty. Vyřešení této oblasti je pro mě priorita," řekla ČTK ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že problém se systémy zdědila.

Ministerstvo tendr na nový systém dávek pořádalo už dvakrát. Obě výběrová řízení provázejí spory. Náměstek ministerstva Jan Baláč v září poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že vedle zakázky na nového provozovatele nynějších aplikací je další cestou vyřešení druhé, nebo první soutěže. Resort má také možnost dosavadní smlouvu znovu prodloužit.

První výběrové řízení ministerstvo vyhlásilo před koncem roku 2014 se zadávací cenou 616 milionů korun bez DPH. Vybralo tehdy dosavadní firmu OKSystem. Od smlouvy pak ale odstoupilo. OKSystem se brání žalobou. Obě strany jednají o smírném řešení, jednání se podle mluvčí posouvají na leden.

Druhou soutěž resort vypsal v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů bez daně z přidané hodnoty přidělil loni firmě DXC Technology. Po stížnosti neúspěšného uchazeče OKSystemu, který nabízel cenu 824 milionů, antimonopolní úřad nařídil přezkum. Po něm ministerstvo vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo. Vyškrtnutá firma DXC Technology se také obrátila na ÚOHS. Minulý týden rozhodl, že ministerstvo musí vyřazení firmy zrušit a prozatím nesmí smlouvu na systém uzavřít. Do 15 dnů je možné podat rozklad.

"Rozhodnutí úřadu analyzujeme, ohledně rozkladu rozhodneme během tohoto týdne," uvedla Křupková.

Baláč v září sněmovnímu výboru řekl, že by u antimonopolního úřadu mohl skončit i výběr nového provozovatele nynějšího systému, což by vedlo k dalším průtahům. Ministerstvo navíc stále nemá část zdrojových kódů, tedy programu. Vyzvalo firmu OKSystem, aby mu sdělila, za jakých podmínek by je od ní mohlo získat.

Náměstek uvedl, že systém vítěze druhého tendru - společnosti DXC Technology - odpovídá potřebám ministerstva. Zmínil, že rychle by se dal zprovoznit i systém z prvního tendru od OKSystemu, který se připravoval víc než rok. Podle nynějších potřeb proti tehdejšímu zadání přibyla ale asi tisícovka požadavků, takže ministerstvo zjišťuje, kolik by stály a jak dlouho by trvalo jejich splnění.