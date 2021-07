Trojici předloh ČSSD k širším změnám v důchodech posoudí vláda

Jde o rozdělení veřejného systému na nultý pilíř, z něhož by se všem vyplácela stejná penze, a na první pilíř pro vyplácení zásluhové části podle výše odvodů a odpracovaných let. Negativně by se mohl kabinet postavit podle podkladů i k zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně za vychované dítě.

"Zásadní změny důchodového systému by měly být výsledkem širokého společenského konsenzu, dosaženého ideálně napříč politickým spektrem, neboť nejde o právní úpravu na jedno volební období," upozornili vládní legislativci. I vzhledem ke kritice, jež zaznívá z části opozice, je už nyní zřejmé, že do říjnových voleb předlohy přijaty nebudou a takzvaně spadnou pod stůl.

První z novel předpokládá zkrácení nutné doby pojištění pro nárok na řádný nebo předčasný starobní důchod o deset let na 25 let. Z nultého, solidárního pilíře by stát vyplácel všem stejnou základní penzi 28 procent průměrné mzdy, tedy víc, než je nynější základní výměra. "Každá osoba, která splnila podmínky nároku na starobní důchod, dosáhne na důstojnou výši tohoto důchodu," stojí v důvodové zprávě. Klesla by ale podle zdůvodnění role zásluhové složky. Byla by méně významná, než je nynější procentní výměra, měla by však podle důvodové zprávy víc odpovídat principu zásluhovosti.

Vzrostl by podle předlohy vyměřovací základ pro stanovení pojistného pro osoby samostatně výdělečně činné, a to zhruba o polovinu. Počítá se dále ze změnou pravidel valorizace penzí. Jejich solidární část by se měnila podle průměrné mzdy, zásluhová část by se měnila podle růstu cen. Invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody by se odvozovaly od valorizace starobních důchodů. Změny by měly být zaváděny od roku 2023.

O rok později by se podle druhé z předloh zavedl bonus 500 korun k měsíční penzi za vychované dítě. Zvyšovala by se o něj zásluhová část penze a valorizoval by se tedy podle inflace. Od roku 2025 předpokládá třetí z novel zavedení dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro lidi, kteří pracují v náročných profesích. "Základní pravidlo snížení důchodového věku vychází ze zásady 'za deset let náročné profese snížení důchodového věku o jeden rok'," stojí v podkladech. Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mluví o souboru předloh jako o "spravedlivé důchodové reformě". Podle expertů trojice novel ale reformní změnu nepředstavuje, mění podle nich spíš parametry nynější soustavy. Pravidla spoření na stáří a další záležitosti neupravuje. Někteří kritici zpochybňují i spravedlnost.

Menšinová vláda ANO a ČSSD Andreje Babiše si stanovila reformu penzí jako první ze svých šesti strategických směrů. Na její podobě se ale koalice nedohodla.