Vážné výhrady k důchodové reformě: To hlavní vůbec neřeší, shodli se analytici

Návrh počítá se základním důchodem 10.000 korun pro každého, kdo odpracoval 25 let a platil odvody. Nynější veřejný penzijní systém by se rozdělil na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní důchod, z prvního zásluhová část penze za odpracované roky a vychované děti. Lidé s náročnou profesí by mohli chodit do penze dřív. Jejich zaměstnavatelé by měli vyšší odvody. Podle Maláčové by reforma v prvních pěti letech stála 25 miliard Kč a platit by se dala z peněz EU z plánu obnovy.

‼️Startujeme důchodovou reformu‼️Základní důchod, dřívější odchod náročných profesí, bonus za výchovu. To jsou některé body reformy, kterou jsme teď představili. Očekávám poctivou politickou debatu. Reforma pomůže více než 2 mil. občanů a přinese zjednodušení pro všechny.☑️ pic.twitter.com/URYG2OKa7L — Jana Maláčová (@JMalacova) December 11, 2020

"Navrhované změny důchodového systému řeší mnohé, bohužel nikoli to nejdůležitější, dlouhodobou finanční udržitelnost. Rozdělení jednoho pilíře na dva více peněz nevytvoří," řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Ve všech variantách podle něj výrazně rostou výdaje na důchody v relaci k HDP, aniž by bylo uvedeno, jak tyto náklady budou pokryty. Nejspíše se navrhovaný systém spoléhá na postupné parametrické úpravy, případně využití jiných daní. Bylo by poněkud ambiciózní navrhované změny pojmenovat jako reformu, dodal.

Představené změny jsou jen korekcí současného průběžného systému a nakonec povedou posílení jeho závislosti na daňových příjmech, uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. A čím rychleji bude tato populace stárnout, což nebude dlouho trvat, tím více peněz podle něj bude třeba na financování penzí. K hodnocení této 'reformy' je třeba vidět její rozpočtový dopad, protože základním kamenem každé penzijní reformy by měla být udržitelnost veřejných rozpočtů, podotkl.

V návrhu se až příliš odráží politické aspekty a blížící se volby do Poslanecké sněmovny, které se konají v příštím roce, upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Stěžejním problémem návrhu je také to, že nemá zajištěnu prakticky žádnou širší politickou podporu, a to dokonce ani na úrovni koalice. "Bez výrazného navýšení zadlužení, bez navýšení daňového a odvodového zatížení, nebo bez navýšení věku odchodu do důchodu, případně bez reformního zásahu kombinujícího toto vše není uskutečnitelný a není udržitelný," poznamenal.

Změny penzí doporučuje Česku mimo jiné Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Radí systém zjednodušit a část penze hradit z daní, ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice ale Maláčová odmítá. Podle ní už nyní mají padesátníci problém místo sehnat.