Ve využívání sociálních dávek brání podle Pekarové Adamové potřebným často předsudky

Novinářům to řekla šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která kulatý stůl o dostupnosti podpory pořádala. Podle předsedkyně Sněmovny by se měl změnit přístup i vyjadřování o dávkách a o těch, kteří je pobírají.

"Je potřeba v tíživé situaci demytizovat a destigmatizovat sociální systém. Pokud někdo požádá, není to jeho selhání. Svou rétorikou k předsudkům přispívali a přispívají i někteří politici," uvedla šéfka Sněmovny.

Mezi největší mýty podle ní patří to, že dávky získá ten, kdo podvádí. Podle zástupců organizací na pomoc potřebným naopak lidé, kteří uvádějí podvodné údaje, podporu od státu nedostanou. Panuje také mýtus, že se z dávek dá dobře vyžít a není nutné se snažit. Také to představitelé Charity ČR, Armády spásy a dalších organizací odmítají. Nesouhlasí s odsuzováním žadatelů.

Podle předsedkyně dolní komory rozšířené stereotypy pak brání lidem o pomoc stát žádat. "Lidé by mohli požádat, ale neudělají to. Mnozí spadnou do pasti předsudků. Dostávají se zbytečně do stresu a říkají si, že selhali," popsala Pekarová Adamová.

Zástupci organizací ocenili, že ministerstvo práce vyřizování dávek postupně digitalizuje. S Pekarovou Adamovou a dalšími političkami se shodli na tom, že je potřeba ponechat ale i možnost dál žádat o podporu osobně. Podle šéfky Sněmovny by lidem pomohlo i poradenství a pomoc při vyplňování žádostí. Formuláře by také měly být co nejjednodušší.

K většímu využívání příspěvků na bydlení vyzval opakovaně i premiér Petr Fiala (ODS). Zmínil, že nynější situace není běžná a kvůli válce, krizi a zdražování se mohou do potíží dostat i lidé, kteří dosud pomoc státu nepotřebovali. Neměli by se zdráhat o podporu si říct.