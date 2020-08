Situace samoživitelů po koronakrizi není lehká. Většina na příspěvek nedosáhla, je zadlužená

Resort práce a sociálních věcí od března přišel s nabízenou mimořádnou okamžitou pomocí. Vypadá to ale, že řada samoživitelek s žádostí neuspěla.

"Výdaje jsou prostě vysoké a situace je těžká. Loni jsem měla možnost sem tam pohlídat pejska nebo pomoct s výcvikem. Letos tato možnost odpadla, protože veškeré akce jsou zrušené a lidi na dovolenou nejezdí, takže o hlídání zájem není,“ stěžovala si samoživitelka Martina Vokrouhlíková v interview pro CNN Prima NEWS.

Mnozí samoživitelé se v důsledku epidemie koronaviru dostali do tíživé finanční situace. Nejsou výjimečné případy, kdy žijí pouze z mateřské a výživného, z něhož živí děti a platí hypotéku. Pokud jde o zmiňovanou Martinu, tak ta se musí starat o dvě.

"Vzrostla nám míra zadlužení. V květnu se ta zadluženost týkala jedné třetiny, zatímco nyní v srpnu je zadlužená jedna polovina samoživitelů, což pokládám za velmi alarmující,“ nechala se slyšet mluvčí Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Před šesti měsíci muselo s částkou do deseti tisíc korun vyjít 16 % osamělých rodičů s dětmi. Nyní toto číslo narostlo na 29. "V zimě jsem tu měla pány na kotel, který už drží zuby nehty, a pokud by nám letos vypověděl službu, vůbec netuším, jak budu tuto situaci řešit. Jsou to vysoké výdaje, na které se z mateřské našetřit nedá,“ sdělila samoživitelka.

Resort práce a sociálních věcí ale nestojí pouze se zalomenýma rukama a už zamýšlí zvláštní dávku, která by takto postiženým rodinám pomohla. "Už v březnu jsme spustili mimořádnou okamžitou pomoc pro ty, kterým koronavirus naboural rozpočet a umí to prokázat i s tím, že si neumí pomoct vlastními silami,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Nicméně anketa ukázala, že si o mimořádnou okamžitou pomoc požádalo 13 % samoživitelů a samoživitelek, z nichž ale více než dvěma třetinám nebylo vyhověno, a to bez udání důvodu.

"Pro vznik nároku na dávku je nutné, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky. V případě, že tomu tak není, Úřad práce nemůže v souladu s platnou legislativou dávku přiznat. Úřad vždy posuzuje každou žádost individuálně s ohledem na konkrétní situaci žadatele. Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím, může využít zákonné právo a proti rozhodnutí se odvolat,“ vyjádřila se k tomu mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Skoro polovina dotázaných řekla, že by se jí sice peníze od státu hodily, ale že o dávku nežádala. Maximum výše dávky mimořádné okamžité pomoci přitom může činit více než 57 900 korun.