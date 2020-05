Vláda nerozhodla, jak to bude s ošetřovným po otevření školek

"My jsme to dnes řešili (další vyplácení ošetřovného), ale nedořešili," uvedla Schillerová.

Maláčová žádala resorty školství a zdravotnictví o určení jasných pravidel, kdo z dětí do otevíraných škol či školek může a kdo by neměl. Podle toho by se upravilo i vyplácení ošetřovného. Podle Schillerové ministryně práce navrhuje úpravu podmínek doplnit do připraveného zákona o odkladu odvodů, o němž by tento týden mohla rozhodnout dolní komora. Do projednávání normy se tak musí vyjasnit, co by v pozměňovacím návrhu případně mělo být a zda by měl podporu ostatních stran, míní Schillerová.

"Otázka je, zda potřebujeme pozměňovací návrh. De facto školy jsou vyřešené. Zbývají školky. Ošetřovné je nějak nastaveno. školky buď otevřeny jsou, nebo nejsou," dodala Schillerová. Rodiče dětí z otevřených školek by tak zřejmě nemuseli mít na ošetřovné už nárok.

Stát hradí ošetřovné na děti do 13 let i na starší postižené školáky po celou dobu uzavření škol, nejdéle však do konce června. Vláda nařídila kvůli šíření koronaviru zavřít školy 11. března. Provoz zastavila i většina školek. Stát jim to ale nepřikázal, rozhodli o tom jejich provozovatelé.

Ve školách uvolnění nařízených opatření podle ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy (oba ANO) neznamená plné obnovení školní docházky a výuka bude omezená. Záležet tak bude na rozhodnutí rodičů, zda zůstanou s dětmi dál doma, nebo půjdou do práce.

Stát doplácí zaměstnancům kvůli uzavřeným školám a školkám ošetřovné 60 procent základu příjmu za březen a od dubna 80 procent. Živnostníci pak dostávají za březen za den 424 korun a od dubna 500 korun.