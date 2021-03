Vláda schválila návrh na zvýšení nemocenské na 100 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda schválila návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské ze 60 na sto procent výdělku. Vyšší dávku by lidé mohli pobírat v březnu a dubnu. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní normu projedná v úterý Sněmovna a ve středu Senát. Poté by ji měl k podpisu dostat prezident.