Zeman promluvil o důchodech. Jeho slova se expertům nebudou líbit

"Jsem spíše příznivcem parametrických změn, nikoli překopávání celého systému," uvedl Zeman. Že je důchodový systém životaschopný, podle prezidenta ukazuje přebytek na účtu.

S variantami změny důchodového systému přišla počátkem ledna komise pro spravedlivé důchody při ministerstvu práce a sociálních věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce výsledek jednání čtyř desítek expertů nominovaných stranami podrobit dalšímu zkoumání.

Hodlá k tomu sestavit skupinu expertů zastupujících vládní strany, místo nabídl i komunistům, kteří podpořili vznik menšinové vlády. Podle Babiše je ale třeba zaměřit se především na dílčí změny. Je podle něj třeba napravit nespravedlnosti systému, penze těžkých profesí a rozdíly v důchodech mužů a žen.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) se zatím koaliční strany dohodly na tom, že by za každých deset let práce v náročném povolání měli lidé odcházet do penze o rok dřív. Zatím ale koalice nenašla shodu na tom, jakých profesí by se to mělo týkat. Kompletní důchodová reforma se podle něj v tomto volebním období ale nestihne.