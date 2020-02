"Paní předsedkyně Nerudová si myslí, že se bude muset zvedat věk odchodu do důchodu, já za sebe říkám politicky, že nechci zvedat věk odchodu do důchodu. To je jediný rozdíl, který mezi námi panuje," řekla dnes Maláčová.

Reagovala tak na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který v dnešním rozhovoru pro ČT uvedl, že Nerudová prezentuje principy reformy zcela jinak než Maláčová.

Babiš také Maláčovou kritizoval za to, že v případě důchodové reformy neplní programové prohlášení vlády. "Předložím takovou důchodovou reformu, která je v souladu s programovým prohlášením vlády. V tuto chvíli na legislativním rozpracování odborníci MPSV pracují," uvedla ministryně.

Řekla, že do léta by chtěla předložit již paragrafované znění jedné z variant reformy. "Rýsuje se nám dohoda napříč politickým spektrem o technické variantě. Sociální demokracie ale podporuje spravedlivou variantu," uvedla.

Ve spravedlivé a technické verzi by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10.500 korun, ve třetí 7740 korun. Zásluhová část by měla zůstat stejná jako dosud, tvrdí ministryně i šéfka komise, rektorka brněnské Mendelovy univerzity Nerudová. Modely se liší také oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku.