Ceny vepřového jsou rekordně nízké, chovatelé volají o pomoc

— Autor: ČTK

Praha - Průměrné ceny prasat jsou v současnosti nejnižší od roku 2004, chovatelé by chtěli záchranný balíček od Evropské unie. Dnes se sněmovní zemědělský výbor usnesl, že k jednání o finanční podpoře vyzve ministerstvo zemědělství, které by pak mělo návrh přednést na jednání evropských států. Podle ředitele Svazu chovatelů prasat Jana Stibala se nyní prasata vykupují za 35,56 koruny za kilogram. Například v roce 2013 to bylo 44,98 Kč za kilogram.