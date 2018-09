Hrozí nedostatek vajec? Evropa nedokáže zabezpečit produkci vajec bez klecí, varuje expert

"Já si osobně myslím, že by se vůbec nemělo přejít na bezklecové technologie. Pokud by to však muselo být, tak bychom chtěli minimálně dalších 25 roků. Pak bychom se o tom asi museli bavit. Ale nemyslím si, že je ten postup dobrý," řekl Jandejsek.

Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé by se na nové technologie dalo přejít do roku 2040, české stanovisko podle ní podporují i maďarští nebo slovenští drůbežáři. Dlouhá již dříve uvedla, že přechod na chov nosnic bez klecí by v ČR stál čtyři až šest miliard korun.

"Budeme to projednávat v (Evropské) unii a budeme požadovat, aby nebylo možné tím způsobem pokračovat. Aby se za tak krátkou dobu zrušilo, co se nedávno schválilo... Vždyť my obohacené (rozšířené) klece máme teprve pět nebo šest let. Přece po šesti letech nebudeme už uvažovat o tom, že budeme ty technologie rušit, to jsou technologie, které měly sloužit dvacet, třicet let," dodal Jandejsek.

Podle Dlouhé pak několik velkých firem v ČR pořídilo nové obohacené klece až v roce 2015. "Některé firmy mají kolem 30 procent voliér a polovinu 'dvojkových' vajec posílají na zpracování do Německa, protože ten odbyt tady prostě není," dodala předsedkyně.

Na skořápce každého vejce musí být kódované informace o chovu, výjimka je u podniků do 50 nosnic. První číslo na vejci označuje, o jaký typ chovu drůbeže jde, dále je na něm označení země původu a registrační číslo chovu. Pokud jde o chov v ekologickém zemědělství, je první číslo kódu 0. Pokud jde o chov ve volném výběhu, značí se 1, dvojka znamená chov v halách na podestýlce a trojka chovy v obohacených klecích.

Veterináři při letní mimořádné kontrole pohody zvířat u nosnic zjistili přitom pouze tři pochybení ve dvou hospodářstvích ze 47 kontrolovaných. Jinak chovy odpovídaly legislativě.

Mimořádnou kontrolu veterináři provedli poté, co se v médiích objevily záběry ze čtyř českých klecových chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích a byly tam i kusy, které podmínky chovu nepřežily. Většina obchodních řetězců poté ohlásila, že většinou nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů.