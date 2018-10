Veterináři dnes odebrali vzorky ze 94 zásilek vepřového

— Autor: ČTK

Veterináři během dneška zkontrolovali 94 zásilek vepřového masa na africký mor prasat, výsledky by měli mít do jednoho dne. Jedno vyšetření stojí 1100 korun, kontroly tak vyšly stát na zhruba 100.000 korun. ČTK to dnes sdělil zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Plošné odběry byly zahájeny dnes. Původně ministerstvo zemědělství plánovalo, že kontroly budou provádět příjemci dovozového masa, nakonec ale kvůli tlaku Evropské komise přešlo na kontroly státu.