Vánoce v ohrožení? Letní vedra zničila sazenice stromků

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Zapomeňte na diety. Zhubnout jde i bez drastických opatření, má to ale háček, zjistili vědci

Sazenice, které pěstitelé vysazovali letos na jaře, se ale budou muset na jaře nebo ještě na podzim vysadit znovu, protože jich spousta uschla.

"Ztráty na výsadbách určitě neovlivní letošní ceny stromků, ale výdaje a zisk pěstitelů, protože musí sázet znovu," řekl Valdman.

Ztráty záleží na tom, kolik stromků kdo letos sázel. "Nedá se to říci paušálně na celou republiku," uvedl. Valdman, který spravuje 30hektarovou plantáž u Sušice a prodává stromky velkým obchodníkům, má letos ztráty minimální, spíše způsobené bouřkami. Existují ale místa, kde uschlo až 80 procent sazenic, uvedl. Stromky se řežou po deseti letech růstu, takže se může teoreticky stát, že za deset let jich bude nedostatek. "Ale vzhledem k tomu, že teď je jich všude přebytek, tak to asi nehrozí," řekl. Nikde v Evropě nehlásí pěstitelé velké ztráty.

Velkoobchodní ceny se podle Valdmana nezvýší, proto nebude z valné většiny zdražovat ani maloobchod. "Maloobchodní ceny budou, tak jako v minulosti, regionálně rozdílné. Prodej začne počátkem prosince," uvedl Valdman. U nejprodávanějších kategorií stromků 150 až 200 centimetrů byla loni cena jedle kavkazské od 550 do 900 Kč. Na horní hranici se pohybovala v centru Prahy, kde je vysoký nájem za prodejní místo, u pěstitele na vsi kolem 550 korun. Smrk ztepilý i borovice lesní byly na cenách 300 až 400 Kč, borovice černá od 400 do 500 Kč.

Domácí produkce by měla zůstat zhruba stejná jako loni. Stejný problém jako loni budou podle Valdmana pro české pěstitele dovozy, kvůli nimž mají problém prodat své zboží. Nejvíc je trápí nárůst dovozu z Polska a Dánska, kde jsou velké přebytky.