Česko trápí invaze východních slunéček: Mohou být pro člověka nebezpečná?

Dříve u nás bylo běžné vidět slunéčko sedmitečné či dvojtečné. Ty jsou však v posledních letech nahrazována silně invazivním slunéčkem východním. Poznat ho je podle entomologů snadné a dokáže ho identifikovat i laik. Slunéčko východní je velikostně podobné slunéčku sedmitečnému. Má řadu barevných mutací s různým počtem teček.

Slunéčka východní se na podzim snaží dostat do obydlených domů, ve kterých chtějí přečkat zimu. Sama o sobě nejsou pro běžného člověka nebezpečná. Lidem může spíše vadit, když se jich velké množství najednou začne v domě objevovat.

Částečné nebezpečí mohou představovat pro alergiky. U některých lidí mohou vyvolat až silnou alergickou reakci. Údajně mohou slunéčka východní kousat, což dělají kvůli žízni. Na kůži se posléze může objevit několik pupínků. Když se slunéčka nastěhují do Vašich domů, domnívají se, že u Vás v pro ně příjemných teplotách přezimují. V bytě však většinou bývá mnohem tepleji, než odhadovaly.

„Za vyšší teploty dojdou slunéčkům zásoby tělesného tuku už takhle kolem Vánoc. A také voda. Za vyšší teploty se ještě dříve než hlad dostaví žízeň. Slunéčka pak lezou po bytě a zkoušejí kousat do vlhkých věcí, třeba do lidské pokožky. Někdy to trochu bolí, někdy i prokousnou kůži. A někdy se to zanítí, ale opravdu jen vzácně, panika je zbytečná,“ řekl entomolog Oldřich Nedvěd v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nepříjemná může být v době hlavně žlutá zapáchající tekutina, kterou slunéčka vydávají ve snaze obrany proti nepříteli.

Slunéčka východní se původně používala jako skvělá biologická zbraň proti škůdcům, převážně vůči mšicích. Tento druh slunéčka totiž vyniká neuvěřitelnou žravostí. Byl tedy schopen zlikvidovat značnou část populace mšic v krátké době. Pro tuto svojí schopnost se využíval a využívá v zemědělství.

V České republice se poprvé začalo slunéčko východní využívat v roce 2006. Zemědělci používají slunéčko v sadech a sklenících. Bohužel, se brzy přišlo na to, že slunéčko východní nelikviduje jen mšice, ale požírá také jiné druhy hmyzu. Kvůli tomu je tento invazivní druh slunéčka velkým nebezpečím pro naše domácí druhy slunéček.

Slunéčko východní využívá k ochraně svých vajíček a larev druh parazitické houby, která je například pro slunéčko sedmitečné silně jedovatá. To je důvod, proč slunéčko sedmitečné prohrává v boji proti invazivnímu východnímu slunéčku.