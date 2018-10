Česko navštívil eurokomisař pro venkov. Zemědělce děsí zastropování plateb

— Autor: ČTK

Evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan, který dnes navštívil Česko, podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) naslouchá potřebám jednotlivých zemí. Toman proto věří, že zastropování plateb pro podniky do určité velikosti nakonec nebude direktivní, ale dobrovolné. Zároveň uvedl, že český požadavek má podporu řady zemí, a to i ze západní Evropy. Řekl to dnes na tiskové konferenci v Židlochovicích na Brněnsku.