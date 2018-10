Mor prasat děsí Česko: Platí zákaz obchodu s divočáky, nesmí se používat riziková sláma

— Autor: ČTK

Veterináři zakázali prodej živých divokých prasat do všech států mimo ČR, čeští chovatelé prasat pak nesmějí používat seno a slámu ze států, kde se vyskytuje africký mor prasat, tedy například z Belgie nebo Polska. Státní veterinární správa (SVS) také zakázala dovoz těl ulovených zvířat z čeledi prasatovitých nebo vedlejší živočišné produkty z těchto zvířat na zhotovení trofejí ze států, kde se choroba vyskytuje. Dnes to ministerstvo zemědělství oznámilo na svém webu. Zákaz, který by měl snížit riziko zavlečení choroby do českých chovů, platí ode dneška. Za jeho porušení hrozí pokuta do dvou milionů korun pro právnické osoby a podnikatele, pro fyzické osoby do 100.000 korun.