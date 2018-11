Hladina Novomlýnských nádrží se má zvednout už příští rok. Ornitologové jsou zděšeni

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Zvýšení hladiny je reakcí na sucho a na poptávku zemědělců, protože množství vody má být schopno nasytit vinice či ovocné sady na 5000 hektarech. "Vzhledem k tomu, že nádrže jsou zkolaudované právě na hladinu vyšší o 35 centimetrů, než byla v minulých letech, není potřeba žádných velkých úprav," řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Nejvíc práce tak bude na střední nádrži, a to kvůli ochraně přírody, protože tato část novomlýnských nádrží je chráněnou přírodní rezervací.

"Chceme nejen stabilizovat, ale vylepšit podmínky pro hnízdění rybáka obecného a pro další živočichy," uvedl Gargulák. Podle Tomana bylo dosaženo dohody s ochránci přírody. Česká společnost ornitologická (ČSO) však ČTK zaslala tiskovou zprávu, v níž záměr kritizuje. Podle ní zvýšení hladiny výrazně poškodí ptačí oblast, ostrovy s hnízdními koloniemi budou zaplavené a zaniknou mokřadní oblasti. Právě kvůli nim se před řadou let hladina snižovala.

"V současném plánu péče o přírodní rezervaci se snížení hladiny uvádí jako jedno z nejdůležitějších opatření pro zachování a podporu hlavních předmětů ochrany. Již z tohoto pohledu považujeme za politováníhodné, že v roce 2018, po více než dvacetileté odborné diskuzi, přichází záměr vodní hladinu zvýšit. Záměr na zvýšení hladiny je potřeba náležitě posoudit v souladu s legislativou. Pokud by se měl uskutečnit, tak jedině poté, co budou hotova a funkční kompenzační opatření. Je otázkou, zda je vůbec nějaká kompenzace reálná," uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Celkový objem střední nádrže se zvýší o 3,5 milionu metrů krychlových na 32 milionů, objem dolní nádrže o 5,5 milionů metrů na 84 milionů. Gargulák předpokládá, že změna manipulačního řádu může být tak rychlá, že se přehrada bude moct začít plnit už z jarního tání.

Lužní lesy v oboře Soutok už řadu let trpí nedostatkem vody, zvýšený objem by jim měl pomoci spolu s novým technickým řešením, které by mělo vodu rozlít do systému kanálů v oboře.

V budoucnu by měly vzniknout vedle současných nádrží ještě další dvě s celkovým objemem osm milionů metrů krychlových, které mají sloužit výhradně závlahám.

Soustava Novomlýnských nádržích vznikala postupně v 70. a 80. letech minulého století, střední a dolní nádrž patří rozlohou mezi deset největších v ČR, vody však tolik nezadržují, protože nejsou příliš hluboké. Dolní dosáhne při zvýšení hladiny hloubky nejvýše zhruba osmi metrů. Celková plocha zabírá přes 32 kilometrů čtverečních. Původně měly sloužit ve velkém závlahám, od budování rozsáhlého systému kanálů se však po roce 1989 upustilo.