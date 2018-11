Zelená nafta zemědělcům? Pravidla budou jednodušší, poslanci schválili novelu

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Pod novelou zákona o spotřebních daních jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD. Původně navrhovali zachovat dosavadní úrovně vratky daně, které mají podle platného zákona platit jen do konce letošního roku. Vláda jejich návrhu vytkla mimo jiné to, že dosavadní systém je složitý pro zemědělce i pro úřady. Sněmovna proto jejich předlohu přijala v upravené podobě podle doporučení zemědělského výboru a pozměňovacího návrhu Vlastimila Válka (TOP 09).

Sněmovna schválila můj pozměňovací návrh stran zelené nafty. Pokud Senát též schválí a prezident podepíše, bude se zelená nafta týkat i vinařů, resp. pěstitelů vinné révy. Myslím, že je to pro #JMK dobrá zpráva. A pro všechny, kdo mají co do činění s vínem též. — Vlastimil Válek (@vlvalek) 14. listopadu 2018

Podle schválené podoby novely má být jednodušší prokazování toho, že pohonné hmoty byly skutečně využité v zemědělství. Nově má stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli. Zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 korun na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci.

Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,5 koruny na litr.

Na návrh poslance Válka by měli být zvýhodněni vyšší vratkou také pěstitelé vinné révy. Návrh zemědělského výboru zahrnul i návrh exministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby 9,5 koruny na litr dostávali i pěstitelé citlivých komodit. Jde třeba o ovoce, zeleninu, brambory, chmel nebo cukrovou řepu. U smíšených producentů s rostlinnou i živočišnou výrobou by pak znovu rozhodovala intenzita chovu.

Poslanci chtějí svým návrhem chtějí pomoci udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy.

Jana Černochová (ODS) dnes vzala zpět svůj pozměňovací návrh, v němž nad rámec novely doporučila od spotřební daně osvobodit pivo vyrobené ve školách v rámci výuky pivovarnictví, které není určeno k prodeji. Stažení návrhu zdůvodnila tím, že podle ministerstva financí byl navržený pozměňovací návrh v rozporu s evropskou směrnicí. Obdobný pozměňovací návrh chce vložit později do vládního daňového balíčku.