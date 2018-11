Česko je v krizi a lidé o tom neví? Odborník varuje před ktastrofou

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Podle Punčocháře je mýtem, že kdyby bylo více vody ve vodním profilu, tak se zajistí plnění nádrží i průtoky řek. Podle něj je v ČR kolem 165 nádrží s objemem 3360 milionů metrů krychlových s plochou hladiny 30.000 hektarů. V rybnících, kterých je zhruba 23.000, je pak 500 milionů metrů krychlových, tedy násobně méně. Ale jejich plocha je 51.000 hektarů, jsou tak více prohřáté a mají větší odpar než velké nádrže.

"A žádný rybník nemá zásobní prostor, který by mu umožnil vypouštět vodu na závlahu nebo na něco jiného," dodal odborník. Podle něj se budou muset vlastníci rybníků rozhodnout, zda v nich budou chtít chovat ryby, nebo je právě používat například výhradně pro závlahy.

Nádrže jsou podle Punčocháře důležité, v mnoha z nich však už příliš vody podle něj nezbývá. V létě z nich vodohospodáři odpouštěli více vody, než do nich přitékalo, nadlepšovali tak průtoky. Provozovatelé vodáren pak podle něj zž přilévají vodu do vodojemů z cisteren, lidé však mají dojem, že vody je dost, protože pak následně teče z kohoutků.

Ministerstvo zemědělství podle něj za období posledních tří let investovalo 29 miliard korun na opatření k omezení následků sucha. Část peněz šla i z evropských zdrojů, zhruba 21 miliard v rámci Programu rozvoje venkova na podpory zemědělců nebo podpory lesů. Podle něj je potřeba najít dostatek vody na závlahy, v případě nádrží je pak včas naplnit.

Stát aktuálně řeší stavbu několika vodních děl. Například v srpnu ministerstvo oznámilo, že chce, aby Skalička v Pobečví byla vodní víceúčelovou nádrží místo suchého poldru. Finální variantu však bude schvalovat vláda. Nádrž by měla přinést objem o 42,1 milionu metrů krychlových. Nyní se podle Punčocháře řeší, zda bude stavba s odtokem nebo s průtokem vody.

Podle materiálu, který v dubnu schválila vláda, se pozastavily práce na přípravě vodní nádrže Pěčín na říčce Zdobnici na Rychnovsku. Podle materiálu vybudování nádrže nezískalo dostatečnou podporu v regionu.

Podle ministerského návrhu by měla pokračovat příprava vlachovické přehrady na Zlínsku i v Senomatech a Šanově ve středních Čechách. Začít by se měla také řešit přehrada Kryry na Rakovnicku, kam by se přiváděla voda z Nechranické nádrže v povodí Ohře. Podle Punčocháře je přívod vody nutný, jinak by se naplňovala až devět let. Stavba i s přeložkou by měla stát čtyři miliardy korun.