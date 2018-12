Historický počin EU? Směrnice o zákazu plastů mohla být ještě přísnější, myslí si ekologové

S návrhem zakázat jednorázová plastová brčka, nádobí, tyčinky do uší i některé další plastové výrobky na jedno použití přišla v květnu Evropská komise. Evropský parlament a členské státy v návrhu následně provedly mírné změny. Pokud noční předběžnou dohodu potvrdí velvyslanci zemí unie, bude výsledná podoba textu předložena Evropskému parlamentu a poté ještě znovu členským státům k finálnímu schválení.

Podle ministerstva jde o významný krok, který bude mít pozitivní dopady na životní prostředí, opatření ale budou náročná na realizaci. ČR byla podle ministerstva ve vyjednávání podoby směrnice aktivní. "Podpořili jsme sběr nápojových lahví s cílem 90 procent v roce 2029, zákaz výrobků z oxoplastů, omezení kelímků a nádob na potraviny z expandovaného polystyrenu a rozšíření odpovědnosti výrobců jednorázových plastů," uvedl ve vyjádření pro ČTK ministr Richard Brabec (ANO). Se směrnicí se ve čtvrtek v Bruselu seznámí ministři životního prostředí členských států.

