Chvaletická elektrárna nesplňuje emise a žádá výjimku. Greenpeace se bouří

— Autor: ČTK

Společnost Sev.en EC, která provozuje elektrárnu Chvaletice, se rozhodla požádat o výjimku pro emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Ani po modernizaci dvou ze čtyř výrobních bloků by nesplňovala parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Další nevelké snižování těchto emisí by vyžadovalo neúměrně vysokou investici, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Ekologická organizace Greenpeace, která modernizaci elektrárny kritizuje, to považuje za skandální a chce se proti udělení výjimky bránit.