Česko nebude plošně zakazovat glyfosát, ve světě se o něj vede bouřlivý spor

Stát loni zákaz nejpoužívanějšího herbicidu známého pod značkou RoundUp schválil, ale později od toho ustoupil a omezil zákaz na použití glyfosátu k urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely - u obilovin a řepky. Platí to od letošního roku.

Toman soudí, že snazší cestou, jak používání glyfosátu omezit, by byl zákaz jeho používání například ve městech nebo na železnici.

Chemickou látku glyfosát označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.

There’s now written confirmation that the second biggest retailer in the world is going to stop selling Roundup! #glyphosate https://t.co/FLLkn8Ocw9