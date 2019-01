Cigaretové filtry: plastový nepřítel číslo jedna

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Známe to všichni. Odhozené nedopalky od vykouřených cigaret se povalují téměř všude. Stanice CNN uvedla, že se jedná o vůbec nejčastěji vyhazovaný odpad na světě. V rozporu s často rozšířeném přesvědčení, se však filtry snadno nerozkládají a představují značnou ekologickou zátěž.

„Mnoho kuřáků předpokládá, že jsou vyráběny z bio-rozložitelných materiálů,“ komentovala zavedený mýtus Elizabeth Smith, která se věnuje výzkumu tabáku na Kalifornské univerzitě.

Ve skutečnosti se přitom vyrábějí z druhu plastů známého jako acetát celulózy. Může trvat až deset let, než se rozloží. Každý rok se na světě vyrobí zhruba 5,6 bilionů cigaret, z nichž 90 % obsahuje plastové filtry. V součtu je to více než milion tun plastů.

Podle odborníků jsou až dvě třetiny cigaretových špačků odhazovány nezodpovědně, tedy například jen tak na ulici nebo v přírodě. Deště je pak často spláchnou do potoků a řek, kterými se část odpadu dostane do oceánů a moří.

Nejen, že použité filtry znečišťují naší planetu, ale navíc jsou také zbytečné. „Je vcelku jasné, že filtry nepřinášejí žádný zdravotní benefit. Jsou jen marketingovým nástrojem. A pro lidi je pak snazší kouřit,“ cituje server NBC News Thomase Novotnyho, zdravotního výzkumníka ze San Diegské státní univerzity.

Filtry byly vynalezeny tabákovými společnostmi v 50. letech minulého století a měly snížit škodlivost vdechovaného kouře. Ukázalo se však, že toho nelze úspěšně dosáhnout. Některé toxiny sice skutečně zredukovaly, zdaleka však ne dostatečné množství.

Přesto již filtry zůstaly součástí většiny cigaretových výrobků. Vedle pocitu bezpečnějšího kouření, který společnosti využily v marketingu, navíc zjemňují vdechovaný kouř, a kuřáci tak inhalují více a častěji, než u bezfiltrových cigaret.

Podle stanice CNN se sice u uživatelů filtrových cigaret snížil výskyt konkrétního typu rakoviny plic, zároveň však narostl výskyt jiného. Filtry tedy škodí životnímu prostředí, aniž by měly nějaký pozitivní vliv na zdraví kuřáků.

V říjnu 2018 Evropský parlament podpořil návrh, který by zavázal členské země ke snížení množství plastu ve filtrech. Do roku 2025 o 50 % a do roku 2030 dokonce o 80 %. Návrh byl nicméně zamítnut zástupci států. Tabákové společnosti však budou muset uvádět informace o škodlivosti filtrů pro životní prostředí a spolufinancovat kampaně zaměřené na boj s tímto odpadem.