Čeští veterináři vyrazí do Polska. Jatka budou kontrolovat kamery, dozor už jen státní

Změny jsou reakcí na odhalení, že v masokombinátu v Mazovském vojvodství se porážely nemocné krávy a jejich maso se dostávalo na trh. Toman uvedl, že se dohodl s Ardanowským na užší spolupráci dozorových orgánů. "Přesvědčil jsem pana ministra, že naši veterinární inspektoři vyrazí do Polska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobně se podívali, zda opatření v Polsku fungují," dodal ministr.

Ministr Toman: Naše důsledné kontroly a systém hlášení dovozů masa se ukázaly jako opodstatněné. Hovězí maso z Polska je v současné době prioritou při kontrolách v místech určení, kontroly zahrnují i laboratorní testování doručeného masa. https://t.co/S5HWdKCGAX pic.twitter.com/2c5rkCFmWD — Zemědělství ČR (@MZeCr) 31. ledna 2019

Po schválení změn v legislativě budou muset být polská jatka snímána 24 hodin denně kamerami. "Než budou přijata všechna nutná opatření, přetrvává naše nedůvěra ve funkčnost polského systému. Ministra Ardanowského jsem ujistil, že nechci žádnou obchodní válku, nejdůležitější je pro mě ale ochrana našich spotřebitelů, proto budeme nadále intenzivně kontrolovat dovozy," podotkl Toman. V případě zhoršení situace je ČR stále připravena zakázat dovoz polského hovězího masa.

Podle polského ministra se na trh nedostalo maso zvířat, která by byla nemocná nebo léčena antibiotiky, uvedlo české ministerstvo zemědělství. Polsko také zahájilo kontrolu všech jatek v zemi, na kterých se poráží prasata a skot, a prověřuje inzeráty nabízející výkup zraněného dobytka.

V Polsku od pondělí pracují inspektoři Evropské unie, aby vyšetřili podrobnosti porážek nemocných krav. Čeští veterináři s policií a celníky dnes začali kontrolovat kamiony s potravinami ve čtyřech krajích sousedících s Polskem. V Libereckém kraji veterináři při noční kontrole odhalili čtyři pochybení, nebyla ale podle nich příliš vážná. Jedno se týkalo přepravovaného zboží, jedno pochybení bylo administrativní a ve dvou případech šlo o nenahlášené zásilky.

Aféru s polským hovězím spustila tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už přišla o licenci k provozu. Na trh se podle agentury DPA dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU.

Hovězí podle Evropské komise směřovalo do 14 unijních zemí, včetně České republiky. Podle Státní veterinární správy (SVS) se do restaurací a ke spotřebitelům v Česku dostalo 137 ze zhruba 300 kilogramů hovězího dovezeného do ČR z problematického masokombinátu. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Ministr Ardanowski dříve uvedl, že jde o nahodilý případ, který silně poškozuje pověst polských potravin.