Česko nebude mít zemědělské diplomaty v Mexiku a Íránu, arabský se přesune

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

ČR plánuje převést zemědělského diplomata ze Saudské Arábie do Spojených arabských emirátů. Dnes to na Žofínském fóru řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Stát má aktuálně šest těchto diplomatů, v Číně, Rusku, Srbsku, Libanonu, Srbsku a právě v Saúdské Arábii. Podle Tomana se diplomaté vyplatí, přínosy v podobě vzrůstajícího exportu do těchto zemí převyšují náklady. Ministerstvo ale opustilo myšlenku vyslat diplomaty do Íránu a Mexika.