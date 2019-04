Z Česka bude polopoušť? Rozsah zemědělského sucha se stále zvětšuje

Míra sucha se určuje ve vztahu k dlouhodobému průměru za léta 1961 až 2010.

Důvodem rozmáhajícího se sucha je, že za poslední měsíc minimálně pršelo a s výjimkou několika posledních dní jsou i nadprůměrné teploty. "Pro toto období jsou přitom typické četnější srážky, proto se sucho proti průměru tak rozmáhá," řekl Trnka. Zásoba vody v půdě byla v nejpostiženějších oblastech po zimě malá, protože se deficit nepodařilo doplnit, zmínil.

Jaro v plném proudu, uplynulý týden opět bez deště, jen na východě Moravy spadlo 5 mm. Výrazně nižší vlhkost půdy než je obvyklé je na 95 % území republiky, extrémní sucho už nyní na 8 %. A bohužel výrazné zlepšení v nedohlednu - předpověď srážek i sucha je dosti pesimistická. pic.twitter.com/f12ROc7lIK — intersucho.cz (@Intersucho) 9. dubna 2019

Dopady na vegetaci ještě nejsou citelné, protože je stále na začátku. "Někteří zemědělci na jižní Moravě už však dopady hlásí a v Poohří je hlásí již od podzimu, protože tam voda chybí dlouhodobě," řekl Trnka. Zemědělští zpravodajové projektu hlásí již z většiny okresů, že se kvůli suchu výnosy sníží. Ve více než 20 okresech předpokládají výnos nižší o deset až 30 procent, v okresech Louny, Most a Prostějov hlásí extrémní poškození porostů a snížení výnosu o více než 40 procent.

"Musím říct, že ta situace není úplně dobrá. Začal foukat i vítr, vysušuje to půdu ještě více," řekl v reakci Pýcha. Podle něj v poslední době nespadla prakticky žádná vláha. "Co to ale přinese, zatím nedokážeme říci," dodal. Ozimy podle něj zatím vypadají relativně dobře. "Členové zatím neříkali, že by na tom ozimy byly špatně. Přes zimu nějaká vláha byla," dodal Pýcha. Podle něj tak bude záležet na dalším vývoji počasí.

Pokud brzy nezaprší, může se situace rychle obrátit i tam, kde je ještě dobrá. "V povrchové vrstvě je vody málo, takže pokud rostliny seté na jaře vzešly, může problém přijít velmi rychle. A pokud by nevzešly, tak může přijít při intenzivnějších srážkách další problém, kterým je vodní eroze," upozornil Trnka.

Přestože předpovědní modely nevidí dále než za týdenní horizont a nelze tedy říct, jak bude vypadat počasí koncem dubna a v květnu, je již teď zřejmé, že zemědělci se musejí vysokému riziku sucha přizpůsobit. "Musejí s vodou hospodařit co nejúsporněji, musejí přizpůsobit agrotechnické činnosti," řekl Trnka. Což znamená i to, že by měli omezit hnojení.

Situace je letos velmi podobná té, jaká panovala na jižní a střední Moravě v roce 2012. Katastrofální jarní sucho bylo příčinou extrémního snížení výnosů. Situace se teď týká většího území včetně Polabí a Poohří. Šance na dramatické zlepšení je přitom malá, protože ani průměrné srážky nebudou podle Trnky stačit.

InterSucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu a pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.