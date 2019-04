Zákaz dvojí kvality potravin: Vláda projedná novelu do dvou týdnů, je v ní přísný paragraf

V zákonu o potravinách by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla až 50milionové pokuta. "Zákon o potravinách by měl jít do vlády během 14 dnů, kde načteme tento pozměňovací paragraf," řekl Toman. Předlohu pak dostanou k projednání zákonodárci.

Ministr M. Toman na tiskové konferenci ke dvojí kvalitě potravin ve Sněmovně. pic.twitter.com/A7n13sXL92 — Zemědělství ČR (@MZeCr) 30. dubna 2019

Klanica zdůraznil, že zemědělská a potravinářská inspekce bude ve spolupráci s dozorovými orgány ostatních členských států EU usilovat o maximální vymahatelnost ustanovení českých i evropských předpisů zamezující dvojí kvalitě.

Jourová pokládá za důležité zvyšování informovanosti spotřebitelů. "Pokud budou mít spotřebitelé více informací o tom, jak produkt vypadá z hlediska složení a kvality, způsobí svým tlakem, že postupně budeme dostávat praktiku dvojí kvality z evropského trhu pryč," soudí.

Toman poukázal také na možný tlak obchodních řetězců na výrobce. Žádný producent si podle něho nedovolí říci, že na spotřebitele v Česku nebere ohled.

Europoslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Právní úprava se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v Evropském parlamentu. Jourová i Klanica označili výsledný text směrnice za kompromis.