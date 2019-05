Fridays for Future: Čeští středoškoláci opět vyrážejí stávkovat do ulic

V jihomoravském kraji se největší stávka studentů očekává v Brně, kde by měla začít mezi devátou a desátou hodinou dopolední a trvat by měla až do 14 hodin odpoledne. Naplánovaný je pochod městem i projevy některých studentů na Náměstí Svobody. Poté se studenti přesunou do budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde bude sled přednášek a diskuzí pokračovat.

Mladé studentstvo nejen v ČR, ale téměř po celé Evropě, je znepokojeno současnou situací doprovázející debatu ohledně ochrany životního prostředí a klimatu. Středoškoláci viní nejvyšší státní i unijní politiky za jejich nečinnost v otázce, která je nejen pro ně, ale i pro lidstvo jako celek, v těchto dnech životně důležitá. Proto se rozhodli jednat. Odmítají nečinně sedět ve školních lavicích a přihlížet tomu, jak politici, kteří mají rozhodnout o jejich budoucnosti, ve skutečnosti nic nedělají.

Inspirací středoškolákům po celém světe je šestnáctiletá švédská environmentální aktivistka Greta Thunbergová, která na problematiku již nějakou dobu poukazuje. Thunbergová cestuje po světě a zdůrazňuje problémy, které může neaktivita a nezájem o naši planetu zapříčinit. Tisíce studentů následují nejen všeobecně známá vědecká fakta, ale i její slova, a připojují se tak ke studentské globální stávce za klima nesoucí název "Fridays for Future".