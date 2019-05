MŽP kašle na ovzduší? Pro ekologizaci průmyslu chybí 3,3 miliardy, zlobí se svaz

"Zlepšování kvality ovzduší je jednou z priorit jak ministerstva životního prostředí, tak samotného programu operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020, ze kterého jsou financované i akce na ekologizaci průmyslu," sdělila ČTK mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Uvedla, že proti minulému programovému období, kdy bylo z OPŽP 2007-2013 na zlepšování kvality ovzduší vyčleněno necelých 14 procent z peněz, které byly k dispozici, na OPŽP 2014-2020 už šlo o zhruba 20 procent, což odpovídá 530 milionům eur (13,6 miliardy korun).

Podle slévárenského svazu však ministerstvo podcenilo výši peněz, která byla k dispozici v rámci výzvy OPŽP - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Na dotaci dosáhlo pouze deset projektů, u 153 z 163 naopak v současné době hrozí, že i když byly vyhodnoceny jako způsobilé, dotaci nedostanou, podotkl svaz.

"Přitom všechny tyto žádosti splnily podmínky, navržené projekty jsou kvalitní, ale kvůli chybějícímu financování skončily v takzvaném zásobníku. Firmy do jejich přípravy přitom investovaly čas i svoje peníze. Je to pro český průmysl nepříjemná situace, o které jsme informovali dopisem premiéra Andreje Babiše i ministra životního prostředí Richarda Brabce (oba ANO)," uvedl výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Josef Hlavinka.

Podle Roubíčkové problém s nedostatkem prostředků vznikl už u samotného vstupu do nového programového období, a to před rokem 2014, kdy bývalé vlády dojednávaly prostředky, které budou od roku 2014 investovány do zlepšování kvality životního prostředí. "Celková alokace programu OPŽP 2014-2020 byla nakonec ponížena v porovnání s předchozím programovým obdobím o zhruba 45 procent, tedy nejvíce ze všech operačních programů," uvedla mluvčí. Současný ministr Brabec vede resort od ledna 2014.

Roubíčková dále připomněla, že podstatnou část peněz na ochranu ovzduší v aktuálním programovém období ministerstvo vyčlenilo na takzvané kotlíkové dotace. "Za daleko méně peněz máme možnost snížit daleko větší množství znečišťujících látek než v porovnání s investicemi do nákladných ekologizačních projektů v průmyslu," uvedla.

"Současně jsou výměny kotlů rychle realizovány, což je klíčové právě i s ohledem na rok 2020, tedy abychom co nejdříve začali plnit evropské limity na kvalitu ovzduší. Alokace pro průmyslové zdroje znečištění byla tak vzhledem k celkové výši prostředků přirozeně redukována a nepokrývá existující poptávku. Zástupce průmyslu jsme o této skutečnosti opakovaně informovali," dodala.

Svaz sléváren ČR je profesní organizací sdružující slévárny, modelárny, projekční a výzkumné organizace, obchodní organizace a učňovské, střední a vysoké školy vyučující slévárenství. Zpracovává informace o výrobě odlitků a modelů v České republice a v zahraničí. Mezi hlavní priority svazu patří konkurenceschopnost, zajištění pracovní síly a její kvalifikace, ekologie a pracovní prostředí. Členy jsou mimo jiné společnosti Kovosvit MAS, Slévárny Třinec nebo Tatra Metalurgie. Sídlo svazu je v Brně.