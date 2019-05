TOP 09 navrhne zákon s cílem zlepšit stav českých lesů

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Doba pro zalesnění holin po těžbě v lesích by se měla prodloužit nejméně na pět let a lesníci by měli mít povinnost pěstovat klimaticky a ekologicky vhodné dřeviny. Lesní zákon by měl také zavést zákaz prodeje státních lesů. Tato a další opatření chce navrhnout opoziční TOP 09 jako nástroje pro zlepšení stavu lesů v souvislosti s aktuální kůrovcovou kalamitou. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně o tom informoval předseda klubu strany Miroslav Kalousek.