Vlastníci lesů chtějí urychlit výplatu miliard z Marshallova plánu na boj s kůrovcem

"Peníze budou vypláceny na konci letošního roku," řekl při slyšení náměstek ministra zemědělství pro řízení lesního hospodářství Patrik Mlynář. Podle něj by se k uvolnění částky mělo příští týden vyjádřit ministerstvo financí, poté o ní rozhodne vláda. Podle náměstka ministryně financí Karla Tylla by to kabinet měl podpořit. Peníze by pak měly vyplácet jednotlivé kraje, dodal Mlynář.

Předseda senátorů opoziční ODS Miloš Vystrčil uvedl, že stát by měl peníze vyplácet okamžitě, ne o tom diskutovat a vymlouvat se. "Ne aby to trvalo čtyři, pět, sedm měsíců," řekl. Připomněl, že státní podnik Lesy ČR musel v uplynulých letech do rozpočtu převést 33 miliard korun, které si firma měla nechat na boj s kůrovcem. "Někdo sosal, sosal a sosal, aby se mohl prsit a vykazovat co možná nejlepší hospodářský výsledek," poznamenal. Tyll uvedl, že peníze byly využity na investice do školství, na obranu a bezpečnost podle vládních priorit.

Podnětem k veřejnému slyšení byla loni na podzim zorganizovaná petice Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL), kterou podepsalo 17.000 lidí. Pomoc státu chtějí kvůli tomu, že jejich peníze nestačí ani na obnovu vykácených míst. "Apelujeme na to, aby vláda připravila jakýsi Marshallův plán pro lesy," uvedla za organizátory petice Marie Růžková.

Vlastníci lesů by také chtěli, aby jim stát umožnil dovoz sazenic listnatých stromů nebo redukci stavů přemnožené spárkaté zvěře, aby nově vysazené lesy nespásla. Pro příští rok kvůli tomu chtějí od státu pomoc pět až sedm miliard korun. Jejich požadavky podpořil senátní podvýbor pro zemědělství, uvedl jeho člen Tomáš Czernin (TOP 09).

Podle zástupců majitelů nestátních lesů, jichž je v Česku 300.000, byl o problému již loni informován premiér Andrej Babiš (ANO). "Nasliboval hory doly, žádné peníze nedal," dodal další ze zástupců petičního výboru Richard Podstatzký.