Pivovary požadují vratné zálohy na plast i plechovky

"Bez konkrétních kroků budeme i nadále svědky nesmírného plýtvání, kdy většina hliníkových plechovek končí ve směsném komunálním odpadu nebo dokonce v přírodě. Pojďme se poučit z praxe mnoha evropských zemí, kde zálohování funguje, vyberme nejlepší model a zaveďme ho," řekl zástupce generálního ředitele Pivovaru Bernard Filip Bernard.

K iniciativě se přidaly také pivovar Krakonoš, Měšťanský pivovar Strakonice, pivovar Poutník a Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. "Úsilí o klid přírody a vůbec prevenci pohozených lahví či plechovek bereme jako normální standard našeho chování," sdělila ředitelka pro marketing a komunikaci rakovnického pivovaru Drahoslava Pittnerová.

Zálohový systém by podle iniciativy Zálohujme zvýšil recyklaci obalů z PET a kovu na 90 procent ze současných 57,5 procenta. Ze studie, kterou v lednu iniciativa prezentovala, vychází, že by systém také snížil dopady výroby těchto obalů o 28 procent. Záloha na lahev by měla být tři koruny a týkala by se balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů.

V říjnovém průzkumu agentury Ipsos vyjádřilo souhlas se zálohami 61 procent respondentů. "Česká veřejnost ukázala, že je připravena PET lahve a plechovky vracet. Když spojíme síly, podaří se nám, aby nápojové odvětví bylo udržitelné" řekl generální ředitel KMV Alessandro Pasquale.

Systém má mezi odborníky také odpůrce, kteří se sešli v únoru v rámci Spotřebitelského fóra. Podle Petra Belnera ze společnosti EKO-KOM by systém demotivoval spotřebitele k třídění, Hana Carvová ze Svazu českých a moravských spotřebitelských družstev zase sdělila, že by bylo komplikované naučit spotřebitele nosit PET lahve k výkupu. Další odpůrci uvedli také, že důležitější než zálohový systém na PET lahve je zvýšit recyklaci komunálního odpadu. Svaz měst a obcí vyjádřil obavu nad vyššími náklady do zavedení systému, což by obchodníci museli zainvestovat. Podle ředitelky INCIEN Soni Jonášové by tyto náklady byly pokryty z příjmu materiálu, nevrácených záloh a poplatků výrobců.