Pro případ sucha je vody dost, vodohospodáři hlásí plné nádrže

Na některých místech Česka vydatně prší od středečního rána a hladiny řek se tam do dnešního rána dostaly na třech desítkách míst na povodňový stav. Podle meteorologů by mělo do dnešního večera pršet na severovýchodě Česka, stoupat tak mají ještě hladiny toků v povodí Olše, Bečvy, na pravostranných přítocích Odry a na dolním toku Moravy.

Například hladina nádrže v Horní Bečvě na Vsetínsku je podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře 16 centimetrů pod maximální hladinou zásobního prostoru, je tedy plná zhruba z 98 procent. "Za poslední týden se nenaplnila prakticky vůbec. Trvale se u ní držel poměr přítoku a odtoku. Ve středu večer sice hladina mírně stoupla, abychom zachytili povodňový průtok, ale její úroveň zůstává prakticky po celý týden stejná," řekl Chmelař. Podle něj vodohospodáři udržují v nádrži mírný prostor, aby byli schopni zachytit případnou další povodňovou vlnu nebo déšť.

Také přehrady v Povodí Odry jsou podle mluvčí Šárky Vlčkové téměř plné. Podnik se silným deštěm počítal a od pondělí je vypouštěl a připravoval na rozvodněné přítoky. "Snažíme se zadržovat vodu, která tím pádem nezvyšuje průtoky pod přehradami. Od pondělka jsme přehrady vyprazdňovali, teď stav doplňujeme tak, aby v případě, že zase bude období bez deště, jsme měli přehrady v zásobním prostoru plné," řekla Vlčková.

Obdobná situace je na přehradách v Povodí Vltavy. Dispečerka státního podniku Tereza Horejšová ČTK řekla, že jsou plné na 90 procent a podnik tam udržuje zásobní vody pro případné další sucho. Retenční prostory, které by zvládaly povodně, jsou prázdné a vyšší průtoky řek se v tomto povodí už nečekají.

"Udržujeme zásobní prostory při horní hranici naplněnosti z důvodu možnosti dalšího období hydrologického sucha," uvedla dispečerka. Z Lipna je udržovaný odtok mezi šesti až 20 metry krychlovými za vteřinu, z Vraného 70 metrů krychlových za vteřinu.

Dramatičtější situace byla na přehradě Labská ve Špindlerově Mlýně, kde vodohospodáři očekávali, že nádrž po silných středečních deštích přeteče, protože má kvůli rekonstrukci výrazně omezený odtok spodními výpustmi. V noci na dnešek se nakonec po ustávání srážek přítok do přehrady snížil a ráno tak byl rozdíl mezi přelivem a hladinou 1,2 metru, řekl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Ani při přelití přehrady by voda pod přehradou podle něj ale nenapáchala škody.

Kvůli rekonstrukci výpustí je přehrada schopná vypouštět asi deset metrů krychlových za vteřinu. Ve středu ráno byl přítok do přehrady na úrovni 25 metrů krychlových vody za vteřinu, do dnešního rána klesl na asi 11 metrů krychlových.