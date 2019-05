Toman chce dát při nákupu půdy přednost zemědělcům

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zemědělci by měli mít v budoucnu při koupi půdy přednost před spekulanty. Upravit to má novela zákona o půdě, kterou ministerstvo zemědělství chystá nejpozději do roka. V diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).