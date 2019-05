Výjimka pro elektrárnu Chvaletice způsobí 169 předčasných úmrtí, tvrdí Greenpeace

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by elektrárna Chvaletice získala výjimku z nových emisních limitů, způsobilo by to za deset let 169 předčasných úmrtí. Tvrdí to ekologická organizace Greenpeace na základě studie, kterou si nechala zpracovat u instituce Greenpeace Global Air Pollution Unit a dnes ji představila novinářům. Společnost Sev.en Energy, jíž elektrárna patří, takové závěry odmítá.