Česko bude mít novou přehradu: Vláda projedná převod 305 milionů na Nové Heřminovy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo financí v následujících třech letech pošle ministerstvu zemědělství 305 milionů korun na další přípravu přehrady v Nových Heřminovech. Zemědělský resort s tím počítá v dokumentu, který v pondělí projedná kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Peníze by měly jít například na stavbu silnice, přeložky inženýrských sítí nebo na demolici některých objektů. Na samotnou stavbu přehrady, která by se měla začít stavět v roce 2022 a měla by být uvedena do provozu v roce 2027, má ministerstvo zemědělství najít peníze do konce dubna roku 2022.