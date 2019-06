Ochrana vody bude v ústavě? Ministerstvo si nechá zpracovat posudek

"Zdroje pitné vody jsou natolik cenné, že je musíme chránit mnohem více než v minulosti. Chceme to zakotvit do Ústavy České republiky. Právě proto jsme se už před časem spojili s odborníky z Univerzity Karlovy, abychom měli k dispozici podrobný právní posudek, ze kterého pak budeme vycházet při správném nastavení zásad pro ochranu vody," uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Posudek by měl obsahovat návrhy, jak by bylo možné ústavním právem chránit vodu. Jeho součástí bude také analýza zkušeností ze zahraničí. Ministerstvo očekává, že cena posudku bude maximálně 121.000 korun, dokončený by měl být v září.

"Do legislativních změn spojených s ochranou vody chceme samozřejmě zahrnout i ochranu ostatních složek životního prostředí, a to především půdy," uvedl Toman.

O ústavní ochraně vody a půdy jednalo v úterý i vedení KDU-ČSL. Místopředseda strany Petr Hladík následně oznámil, že lidovci předloží návrh změny ústavy do jednoho měsíce. Navrhovaná změna má spočívat v přidání pěti slov v článku 7, který uvádí, že "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství." Nově by článek zněl, že "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství."

Lidovci chtějí na ústavní změnu navázat i úpravou běžných zákonů. Jedním z opatření by měla být změna zákona o dani z nemovitosti, která by osvobozovala od placení daně výrazné krajinné prvky, jako jsou meze, remízky nebo samostatné stromy, nebo tzv. II. pásmo hygienické ochrany vod.