Z polí jsou pouště, uvedl k suchu v Česku odborník

Pitná voda pro člověka nemusí být samozřejmostí, jenže lidé na to dnes už zapomněli. „Naše generace ztratila vztah k vodě,“ řekl na úvod k problému pro Radiožurnál Pivokonský.

„Něco se děje, problém je, že to nemá jednotnou koncepci. Tady se vezmou nějaké peníze a někde v krajině, třeba na Vysočině, se postaví jeden rybník. Nějaký kladný vliv na krajinu to má, i když, podle některých studií může být takový postup dokonce kontraproduktivní,“ uvedl hydrochemik.

Podle odborníka devalvační přístup k půdě je v Česku dlouhodobě neudržitelný. „Musíme říct: ‚dělali jsme to špatně‘, udělat tlustou čáru za minulostí a konečně ke krajině přistoupit jako k celku. Musíme změnit způsob zemědělství i naše megalomanství a zabírání ohromného množství půdy na nejrůznější sklady, které rostou na naší nejúrodnější půdě.“

Pivonkovský připomíná, že je nejvyšší čas změnit přístup k celému systému: „nejen to, že obnovíme zelené pásy, změníme zemědělství, vybudujeme rybníčky, změníme naše chování k přírodě, ale taky že postavíme nové přehradní nádrže. To se může nelíbit, ale pitnou vodu jinak nezískáme,“ vyjmenovává.

„Vodu potřebuje člověk denně a my si zvykli, že je samozřejmostí. Zatím žijeme v době vodního blahobytu a máme ji na dosah kdykoli se rozhodneme, ale když začne chybět, tak už je to velký problém. A ten už tady je, protože loni voda v některých oblastech ČR prostě došla a musela se lidem dovážet cisternami,“ připomněl.

Před 20 lety vědci už dobře věděli, že globální změna klimatu vede k problémům s vodou. „Už tehdy bylo vidět, že se zdroje mění a zhoršuje se i kvalita. Vědecké komunitě je to známo už poměrně dlouho a až nám reálně začala chybět, stalo se to politikum, dokud se voda nestane otázkou věci veřejné, nikdo to neřeší.“

Na adresu lidí, kteří pochybují o ekologických problémech způsobených změnou klimatu, vzkázal, že zpochybňují základní fakta. „Nikdy jsem si nemyslel, že se mě někdo zeptá na to, jestli je Země kulatá a lidé se ptají. Říct můžete cokoliv, ale vědecká fakta jsou zcela jasná.“

Zemědělská krajina je podle hydrochemika zdevastovaná melioracemi. „Když dnes pojedete na jižní Moravu, tak chvilkami nevíte, jestli jste u nás nebo v Jordánsku. Z polí jsou pouště, které jsme vytvořili sami. Stačí přejet za hranice do Rakouska u řeky Dyje a uvidíte rapidní změnu. Tam totiž ty meliorace neudělali.“