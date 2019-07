Elektrárna Chvaletice dostala emisní výjimku, Greenpeace vyráží do boje

Podle Bartáka krajský úřad elektrárně uložil mimo jiné povinnost předkládat jednou ročně, kromě zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, i zprávu o provedených technických opatřeních na zařízení, která jednoznačně povedou k plnění emisních limitů nejpozději po uplynutí doby trvání výjimky, a to společně s analýzou jejich účinnosti. Úřad tak zjistí, zda není možné dobu trvání výjimky dále zkrátit.

"Bez splnění těchto opatření nebude možné po tomto datu jednotlivé bloky provozovat," uvedl Barták. "O přibližně dva roky jsme zkrátili dobu trvání pro rtuť a provozovatele jsme zavázali k provedení celé řady technických opatření do srpna 2021," doplnil.

"Výjimku považujeme za nepřijatelnou principiálně. Zkrátit ji jen o dva roky a jen u rtuti je výsměch," řekl ČTK vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Greenpeace se proti výjimce odvolá k ministerstvu životního prostředí. "Krajský úřad Pardubického kraje dal dnes přednost miliardovým ziskům uhelného impéria Pavla Tykače před ochranou ovzduší a zdraví obyvatel. Je to ostuda, ale nikoliv překvapení, odbor životního prostředí krajského úřadu se totiž jako detašované pracoviště provozovatele elektrárny Chvaletice chová dlouhodobě," uvedl Rovenský.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Elektrárna již dříve uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

