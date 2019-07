Aktivisté dnes protestovali proti chvaletické elektrárně i v Pardubicích

"Stát při řešení klimatické krize selhává. Místo toho, aby chránil lidi, chrání zisky uhlobaronů," řekl ČTK Jan Polášek z iniciativy Občané za konec doby uhelné.

Elektrárna nedávno dostala výjimku na limity oxidu dusíku a rtuti, které požaduje Evropská unie od léta 2021. Aktivisté chtějí, aby elektrárna ukončila svůj provoz a aby Český republika využívala jiné než fosilní zdroje.

Jeden z účastníků se přikryl stříbrnou termofólií, představoval kapku rtuti, která ničí lidské zdraví. Aktivisté se prošli kolem budovy krajského úřadu, bubnovali a skandovali různá hesla. Transparent s nápisem "Uřad proti lidem. Rtuť dětem - zisk Tykačovi", upevnili na stožáry veřejného osvětlení.

Do oken krajského úřadu nalepili transparent "Uhlí patří pod zem". Záhy přijela tři vozidla policie a nápis aktivisté proto sundali. Po krátké debatě s policisty demonstrace skončila.

Akce je součástí Klimakempu, který se koná od neděle 30. června do neděle 7. července. Pořádá mimo jiné diskuze na téma klimatických změn i o možnostech, jak to změnit. V pátek aktivisté uspořádali demonstraci z Řečan nad Labem do Chvaletic. Část z nich zablokovala vjezd a zůstala přes noc. Dle vyjádření organizátorů tam demonstranti přespí i do neděle.