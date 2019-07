Studny v Česku vysychají. Obce mohou žádat o peníze na vrty či vodovody

Díky dotacím, které už fungují více než dva roky, už byly podle něj zajištěny nové zdroje pitné vody asi pro 200.000 obyvatel. Peníze sloužily na vrty, studny a napojení na vodovod, například v sousední obci.

"Dosud bylo z výzvy na budování zdrojů pitné vody přijato 423 žádostí s dotací 513 milionů korun. A ještě zbývá zhruba 380 milionů korun," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. Tato suma by mohla podle Brabce podpořit ještě dalších asi 400 obcí. "Jsou to rychlé akce, obce nemusí čekat na připojení na vodu několik let," uvedl.

Podle Valdmana získají až osmdesátiprocentní dotaci do tří měsíců od žádosti. "Obec musí mít jen odborný posudek, který popíše stávající stav, důvody nedostatku vody a možnosti řešení," uvedl Valdman. Fond zatím žádné projekty nezamítl.

Peníze jsou určené na zásobování vodovodů pro veřejnou potřebu. Nejdou využít pro jednotlivce, například pro jeden rodinný dům. Z celkového počtu využilo program 40 obcí z Plzeňského kraje, například města Nepomuk a Stod na hydrogeologické průzkumné vrty, obce Kramolín a Červené Poříčí na vodní zdroje a Lužany na záložní zdroj.

V obcích financujeme rychlé projekty pro zajištění pitné vody. Dnes ve Velemíně, kde realizovali 2 vrty a brzy je napojí na vodovod. S podporou MŽP a @sfzp financují i dostavbu kanalizace a v části obce i domovní čistírnu odpadních vod. Pomáháme zlepšit kvalitu života v obcích. pic.twitter.com/iU2sZAPwOV — Richard Brabec (@RibraRichard) July 23, 2019

Obce pak mají podle Brabce další možnost dotace z nové výzvy, otevřené letos 1. listopadu, v ní bude 500 milionů Kč na vodovody včetně úpravny, což už mohou být projekty za jednotky až desítky milionů Kč. Ministerstvo má další program Velká dešťovka pro obce, které chtějí využít dešťovou vodu. Až 1,5 miliardy uvolní po dohodě se Státním pozemkovým úřadem na desítky kompletních pozemkových úprav.

Podle hejtmana Josefa Bernarda (ČSSD) je nutné dívat se na problém nedostatku vody na 20 až 30 let dopředu a je velmi důležité, aby se zejména s budoucími evropskými fondy řešily velké projekty. "V případě našeho kraje zejména propojení vodárenských soustav tak, abychom byli schopni například vodu z nýrské přehrady dostat do Plzně," uvedl. Druhou velkou oblastí, která si vyžádá další miliardové investice, bude vyčištění některých vodárenských nádrží, na Plzeňsku přehrady Hracholusky a České údolí. "Předpokládá to spolupráci ministerstva, kraje a obcí. V intenzivních jednáních budeme pokračovat," dodal.

Ministr uvedl, že bude do roku 2030 potřeba investovat zhruba 25 miliard korun na propojení velkých vodohospodářských soustav, kdy se voda bude bude převádět z vodnatějších do sušších oblastí, třeba z Ohře do nových vodních nádrží na Rakovnicku.

Podle hejtmana má teď největší problémy s nedostatkem vody ze všech sedmi okresů severní Plzeňsko.