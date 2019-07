Česko bez vody? Řada obcí je na suchu, stát plánuje opatření za stovky milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zemědělství chce uvolnit půl miliardy korun na vodohospodářská opatření, která by pomohla bojovat s klimatickou změnou. Návrh, kterým by se peníze převedly z rozpočtové kapitoly státního dluhu do rozpočtu zemědělského úřadu, projedná v úterý vláda.