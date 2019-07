Klimatické změny pocítí Česko víc než okolní státy. O eurodotace se bude prát

Česká republika by měla v příštím plánovacím období EU, tedy v letech 2021 až 2027, získat do operačního programu Životní prostředí (OPŽP) minimálně stejně peněz jako má nyní. V současné sedmileté etapě, která končí příští rok, tento program může rozdělit 72 až 73 miliard Kč, významná část peněz půjde do boje suchem, řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Při setkání se starosty Plzeňského kraje minulý týden ve čtvrtek také uvedl, že velkou výhodou je to, že priority Evropské komise se hodně shodují s prioritami českého operačního programu.