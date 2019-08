Problematické maso na jihu Čech, veterináři zabavili 1,5 tuny zboží

"Co se týče kontrol na cestě, tak z celkového počtu jich od začátku roku až do konce července bylo 19 se závadným výsledkem. Přímo na místě jsme zkonfiskovali celkem 1,5 tuny živočišných produktů, což není málo," řekl Kouba. Z pohledu teplotních režimů u přepravovaného masa jsou podle něj největší problémy u kebabů a surovin živočišného původu, které míří do vietnamských restaurací.

Z nedávných kontrol zmínil případy u Lipna, kde veterináři narazili i na registrované zpracovatele masa, kteří rozváželi suroviny do podniků a penzionů neadekvátním způsobem. "Dokonce jsme tam narazili na zpracovatele, který rozvážel po Lipensku mražená vepřová kolena na grilování tím způsobem, že je měl normálně ve voze, který neodpovídal parametrům. Zboží už bylo napůl rozmražené. Přepravce argumentoval tím, že restaurátoři to stejně musejí rozmrazit, když to budou grilovat," uvedl Kouba.

Běžných kontrol v provozovnách veterinární správa v Jihočeském kraji letos udělala 167, z toho v posledních dvou měsících jich bylo 33. Nejčastějšími zjištěnými prohřešky bylo nedodržení hygienických zásad a teploty při skladování masa.