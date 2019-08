Potravinový systém světa před kolapsem? Český klimatolog varuje

Tolasz, který byl zástupcem České republiky na dnes ukončeném jednání Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) o změně klimatu v Ženevě, novinářům řekl, že důležité je, jak se hospodaření s půdou a lesy změní.

Podle zprávy panelu hospodaření s půdou a lesy produkuje až čtvrtinu emisí skleníkových plynů. Odborníci předpokládají, že tyto emise budou ještě růst.

🆕 @IPCC_CH #SRCCL special report on Climate Change & Land warns us human activity & #ClimateChange 🌍 are radically degrading our land.

There are many solutions to build #climate resilience, restore nature & improve food security.

Let's make them happen!https://t.co/3imdKEnvT7 pic.twitter.com/cWNsuh4qqY