Úřad dnešní diskusi svolal po vlně kritiky, v níž ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozornily na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Ministerstvo zemědělství argumentovalo ve prospěch plošného použití jedu přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha dnes na tiskové konferenci řekl, že přemnožení hraboše je běžnou věcí, ale nikoliv v současné míře. Svaz podle něj s přerušením výjimky nesouhlasí. Stát zatím zaznamenal žádost o 20 povolení na plošné využití přípravku, dodal. Žádný zemědělec to ale zatím nevyužil, počítali s plošnou aplikací na konci příštího týdne. Nyní předpokládá, že zemědělci počkají na výsledky pondělního jednání.

"Jsme v situaci, kdy nám běží čas. Nyní zemědělci upravují půdu a budou zakládat ozimy. Hrozí, že budou nuceni používat nestandardní prostředky. Doufám, že k tomu nedojde, protože by byli sami proti sobě a obrátila by se proti nám i veřejnost," řekl Pýcha. Škody na plodinách způsobené hraboši letos podle něj můžou přesáhnout miliardu korun, finální součty ztrát budou mít zemědělci až na podzim po sklizení cukrové řepy.

Pokud bude někdo používat nelegální přípravky na trávení hlodavců, jsme s MŽP zajedno, že je nutné neprodleně podat trestní oznámení na použití nedovolených přípravků. NEPODPORUJEME NELEGÁLNÍ APLIKACI! — Zemědělství ČR (@MZeCr) August 9, 2019

Podle ministerstva bude zatím možné aplikovat přípravek pouze do nor. "V tuto chvíli jsem pozastavil povolení plošně rozmístit přípravek Stutox II na nejhůře postižených zemědělských plochách. V mnoha okresech sice výskyt hraboše dosahuje kalamity a zemědělcům reálně hrozí škody ve výši stovek milionů korun, ale budeme hledat pro všechny strany přijatelné řešení, které by situaci zklidnilo," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Ministerstvo se podle něj bude snažit s dalšími státními orgány najít metodu, jak hraboší kalamitu zastavit. "Také proto jsme dnes nabídli zástupcům ministerstva životního prostředí, aby sami iniciativně navrhli řešení. Pokud se totiž nepodaří hraboší populaci dostatečně eliminovat, hrozí, že při mírné zimě, kdy budou mít hlodavci příznivé podmínky, bude příští rok ještě katastrofálnější," dodal ministr.

Přípravek na hubení hrabošů bude zatím možné aplikovat pouze do nor. Ministerstvo zemědělství začne hledat způsoby, jak zemědělcům kompenzovat vzniklé ztráty za poničenou úrodu, v tuto chvíli ale peníze na odškodné nejsou. Podle Pýchy navíc ani neexistuje kompenzační dotační titul, který by byl notifikovaný u Evropské komise. Svaz se snaží jednat o příspěvku na samotný jed na hlodavce, protože je drahý, ale ministerstvo podle něj zatím nic neslíbilo.

Hraboši jsou podle ministerstva v některých regionech natolik přemnožení, že nejsou účinná ani agrotechnická opatření, jako je hluboká orba. "Přemnožení je spojeno se zdravotními riziky i pro lidi. Některé studie prokázaly, že hraboš polní je zdrojem nákaz tularémie, leptospirózy, klíšťové encefalitidy, toxoplazmózy, spirochety a dalších. Počátkem zimy vnikají hlodavci i do sídlišť a zemědělských objektů, do zahrad a do okrajů venkovských sídel," uvedl úřad. Svaz dnes vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby se k této potenciálně rizikové nákazové situaci postavilo.

"Žádný přirozený predátor nemůže na zvýšený výskyt tohoto polního škůdce reagovat. Dokonce ani vytvoření příznivých podmínek v podobě častějších krajinných prvků. Naopak. Tyto krajinné prvky mu poskytují útočiště a ochranu před dravci a šelmami a odtud se rozšířil i při současné katastrofě," dodává svaz. Podle něj to dokládá i historie, například po druhé světové válce v roce 1946 v některých oblastech způsobili katastrofální neúrodu. "Ostatně dokladem je i dnešní situace v Dolním Rakousku, kde tamní zemědělci hlásí obrovské až 100procentní škody způsobené hraboši," dodal mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Ministerstvo ve čtvrtek uvedlo, že žádný zemědělec zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.