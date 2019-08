Otrava zajíců je pro zemědělce nepochopitelná. Měli přežít

Ráno veterináři potvrdili úhyn zajíců nejspíš na tento jed, který používají zemědělci na přemnožené hraboše, také u dalších dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku.

Pýcha uvedl, že o Stutoxu jednal jak s Ústředním kontrolním zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), tak i s výrobcem jedu. "Jak jsme byli informována - u páté, šesté, sedmé granule začne přípravek ve vnitřnostech fungovat, vyvolává pocit zvracení a samozřejmě nepříjemné pocity a nechutenství," uvedl předseda. Je pak podle něj možné, že nebyl jed správně aplikovaný, ale že byl na hromádce. I tak by ale jed musel zajíc sežrat velmi rychle. "Je to záhada, že se objeví jeden podnik, který to aplikuje, a hned jsou mrtví zajíci," dodal.

Jiná chemická alternativa likvidace hrabošů v podstatě podle Pýchy není možná, u Stutoxu nezůstávají škodlivé látky v půdě nebo ve vodách. "Je jediný, který je možný aplikovat v rámci ČR, pokud se nechceme vracet k přípravkům jako strychnin, který se používal za minulého režimu," dodal. Aplikovat prostředek pouze do nor není podle něj v silách zemědělských pracovníků.

K rozházení jedu na polích u Brna se dnes přiznal zemědělský podnik Bonagro. Podle jeho ředitele Romana Zvěřiny nebylo nutné minulý týden žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku, ohlašovací povinnost podle něj firma splnila. Podle Pýchy situaci na místě řeší ÚKZÚZ i policie.

K okamžitému řešení přemnoženého hraboše vyzvala dnes vládu a postižené kraje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Kalamita představuje podle ní významnou ekonomickou újmu na zemědělských plodinách. Obává se také, že masivní přesun hraboše do blízkosti obcí sebou ponese významně zvýšené zdravotní riziko pro občany, protože hraboši jsou nositelem řady onemocnění. Rizika pro člověka ale už dříve vyloučila hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

ÚKZÚZ minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Podle ministerstva zatím lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.