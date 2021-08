Aktivisté brání vjezdu do areálu jatek v Mirovicích na Písecku, přivázali se ke vchodu

"Protest potrvá, dokud se nám nepodaří zdokumentovat a ukázat veřejnosti podmínky, v jakých jsou zvířata převážena a v jakých umírají. A samozřejmě se zvířata snažíme zachránit," řekla ČTK na místě mluvčí akce, která si nepřála být jmenována. Podle ní jde o nenásilný protest a účastníci se chtějí vyhnout konfliktu.

Aktivisté chtějí dnes pomoci k záchraně 15 zvířat a zajistit jim bezpečné domovy. Uvedli, že tím hodlají tuto drůbež zachránit před násilnou smrtí a "poskytnout jim doživotní bezpečí a svobodu." Dalším cílem je upozornit na osudy zvířat. Areál v Mirovicích zablokovali tím, že si sedli do vjezdu a spojili se navzájem řetězem. Další účastníci stojí kolem připoutaných aktivistů a drží transparenty s nápisy „Život patří tomu, kdo jej žije“ nebo „Přišli jsme zachránit 15 z nich“.

Podle mluvčí akce aktivisté komunikují s majitelem areálu a domlouvají se na záchraně 15 zvířat. Chtějí také upoutat pozornost k tomu, jak je se zvířaty zacházeno. "Máme bezpečné domovy, kde mohou dožít tak, aby nebyla zneužívána," dodala.

"Jsme tady ze zoufalství. Zvířata jsou citlivé bytosti, to jak se k nim chová člověk, je nesmírně kruté. Jako informovaní lidé cítíme odpovědnost postavit se a upozornit na zbytečné utrpení a násilí, které je denně páchané na nevinných obětech takzvaného živočišného průmyslu,” uvedl další z účastníků protestu.

Písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová ČTK na místě řekla, že policisté aktivisty poučili, jak se mají bezpečně chovat, a zjišťovali jejich totožnost. "Zatím nedošlo k žádnému konfliktu," dodala. Policisté také dohlížejí na provoz na přilehlé silnici. Akce poutá pozornost řidičů, kteří projíždějí kolem. "To je komedie!“ vykřikl jeden z okénka.

Zástupce podniku s ČTK odmítl mluvit a odkázal na mluvčího Agrofertu. Mluvčí akce uvedla, že by se aktivisté chtěli podívat do areálu. Podle Čuřínové Ingrišové by majitel exkurzi umožnil, ale musela by být dopředu ohlášena a za jiných podmínek.

Roční porážka v mirovickém provozu, v němž pracuje 270 lidí, je čtyři miliony kachen. Zlatých kuřat, která se chovají 49 dní, porazí za rok 1,5 milionu, klasických kuřat přes dva miliony. Firma má 35 dodavatelů z ČR. ČTK zjišťuje, kolik drůbeže přivezou do Mirovic auta z farem denně.

Provoz v Mirovicích začal v roce 1948, když vzniklo mlékařské družstvo, časem přibyla produkce vajec a hus. Vodňanská drůbež, pod kterou nyní spadá, je největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa v ČR. V celé zemi má 1616 zaměstnanců. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží měla loni 5,7 miliardy Kč, zisk po zdanění 113,3 milionu Kč.

Aktivisté v souvislosti s chovy zvířat v Jihočeském kraji už například v květnu 2014 blokovali vepřín v Letech v okrese Písek.