Aktivisté Greenpeace slezli z rypadla ve Vršanech, strávili na něm přes 48 hodin

Mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková ČTK ve 14:45 řekla, že policisté ověřili totožnost všech aktivistů, nebyl důvod omezit je na svobodě. Nyní budou řešit přestupkové jednání. Aktivisté se ho podle mluvčí mohli dopustit tím, že ve středu nereagovali na výzvu police, aby prostor opustili.

Aktivisté požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Na rypadle strávili dvě noci.

Greenpeace activists who were ocuppying the coal excavator in Czech coal mine for last three days are safely on the ground. They spent 58 hours demanding the #EndOfCoal. It is time for us to #riseup and join the #ClimateCareUprising. pic.twitter.com/BShsxvm1bX